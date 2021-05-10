Премьер Эстонии считает, что привившимся от коронавируса можно не носить маски

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предлагает обсудить отмену обязательного ношения масок в помещениях для прошедших вакцинацию от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны быть готовы к тому, что вскоре возникнет ситуация, когда нам надо будет мотивировать людей вакцинироваться", - сказала она в понедельник, выступая на семинаре представительства Еврокомиссии в Таллине. - Одной из возможностей могло бы быть, например, то, что вакцинированные не должны были бы в помещениях носить маски".

По ее словам, властям вскоре придется решить проблему, как убедить привиться сомневающихся в вакцинах жителей. "Тогда можно подумать о том, чем мотивировать этих людей, что им дополнительно даст вакцинация", - сказала она.

В Эстонии вакцину от коронавируса получил к настоящему моменту 373 391 человек, при этом 159 560 из них завершили курс вакцинации. Общее число инфицированных в стране достигло 125 337, с начала эпидемии умерли 1 204 человека.