В Нидерландах с 5 июня откроют рестораны, музеи и кинотеатры

В Нидерландах с 5 июня откроются рестораны, музеи и кинотеатры в рамках следующего этапа снятия ограничений, введенных в борьбе с вирусом COVID-19, тем самым будет отменен режим локдауна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание Dutch News.

"Третий этап - это действительно окончание режима локдауна. Замечательно, что есть возможность оставить его позади", - заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Марк Рютте.

Меры вступят в силу на четыре дня раньше, чем планировалось. Досрочное снятие ограничительных мер связано с уменьшением случаев заражения коронавирусом и с процессом вакцинации в стране.

С начала пандемии COVID-19 в Нидерландах было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения COVID-19. Более 17,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения вирусом, почти 1,5 млн полностью вылечились.