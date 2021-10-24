Над резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотника
В небе над особняком Лантерн - загородной резиденцией президента Франции Эммануэля Макрона в Версале - в субботу, 23 октября, были замечены два неопознанных беспилотника. Об этом пишет Le Parisien, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел после 22:00 по местному времени. Беспилотники скрылись в направлении соседнего города Шене. Жандармерия не смогла установить личность владельца летательных аппаратов. Сам Эммануэль Макрон находился в это время в резиденции.
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