Президент ФРГ официально назначил новое правительство
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду назначил на посты всех членов правительства нового канцлера Олафа Шольца. Трансляцию из президентского дворца Бельвю ведут немецкие телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Несомненно, перед Германией стоят серьезные вызовы. Будь то изменение климата или цифровизация, конкуренция в мире, миграция. Ваши ответы на эти вызовы сформируют будущее нашей страны", - сказал глава государства. "Мир смотрит на нашу страну. Ожидания от Германии велики", - добавил Штайнмайер.
Теперь правительство приведут к присяге в парламенте. Первое заседание назначено на 18:00.
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