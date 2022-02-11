ЕС намерен создать систему реагирования для защиты от угроз в космосе

Европейский союз (ЕС) планирует разработать новую систему кризисного реагирования для защиты от угроз в космосе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь со ссылкой на проект документа Европейской комиссии (ЕК).

Как указывается в материалах, ЕС изучит возможность активации "механизмов солидарности, взаимопомощи и реагирования на кризисы в случае нападений из космоса или угроз космическим объектам". Речь также идет о расширении возможностей содружества по отражению так называемых гибридных атак и атак в киберпространстве.

Согласно документу, ЕС хочет создать новые платформы для обмена информацией о киберугрозах, а также для выявления недостатков с целью устранения гибридных угроз и увеличения инвестиций в исследования в оборонной отрасли. Кроме того, комиссия в рамках проекта призывает европейские страны не ограничивать друг друга в экспорте любой военной техники и технологий, разработанных в сотрудничестве.

Как поясняет агентство, в проекте перечислены шаги, с помощью которых ЕК может внести вклад в документ новой концепции Евросоюза по безопасности "Стратегический компас".

Документ может быть обнародован уже на следующей неделе, одобрение со стороны лидеров стран содружества ожидается в марте, однако, как подчеркивает Bloomberg, проект все еще может претерпеть изменения.

"Стратегический компас" - это единая оборонная концепция сообщества, принятие которой, как утверждает глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, не будет противоречить коллективной обороне в рамках НАТО. Данный документ, в частности, предполагает создание сил быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек, что позволит Брюсселю самостоятельно проводить операции, в том числе военные, в любой точке мира. Концепция также включает вопросы кибернетической безопасности и безопасности космической группировки государств Евросоюза.