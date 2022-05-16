ФРГ прекратит импорт нефти из РФ к концу года даже при отсутствии эмбарго ЕС

Германия планирует отказаться от поставок нефти из России к концу года даже в случае, если Европейский союз не сможет договориться о введении эмбарго на импорт российской нефти в масштабах всего сообщества. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, власти Германии прилагают усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками. При этом правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев. В то же время, по словам источников, кабмин ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем намерен продвигать свой национальный план в рамках санкций ЕС в отношении России. Однако федеральное правительство не стало уточнять, какие именно страны компенсируют дефицит нефти.

В заключение отмечается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность, как ожидается, будут основными темами на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые намечены на четверг, а также в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине в пятницу.