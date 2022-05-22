В Германии неизвестные напали на генконсульство Польши

В немецком Гамбурге неизвестные совершили нападение на здание генконсульства Польши. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщают немецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел рано утром 21 мая. Неизвестные облили здание ведомства красками, а также бросали на территорию камни. На прилегающей к зданию ведомства улице обнаружили две горящие автомобильные шины.

Полиция оцепила территорию вокруг консульства. Рядом с местом инцидента были задержаны три человека, но позже их отпустили за недостаточностью улик.

Местная полиция сообщает, что генеральное консульство подверглось актам вандализма «по политическим мотивам». Вскоре после произошедшего в интернете появился анонимный пост с признанием в причастности к акту вандализма.