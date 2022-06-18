Десятки тысяч человек в Лондоне вышли на акции протеста на фоне экономического кризиса

Несколько десятков тысяч человек в субботу принимают участие в протестном марше в центре Лондона на фоне набирающего обороты экономического кризиса в Великобритании. Участники акции, которую транслирует телеканал Sky News, требуют от правительства Бориса Джонсона принять более решительные меры для поддержки населения, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно подсчетам TUC, в Соединенном Королевстве на протяжении почти 15 лет размер окладов практически не менялся, что в условиях инфляции приводит к сокращению реального уровня доходов. Профсоюз сообщил, что каждый работающий британец в среднем не досчитался порядка 20 тыс. фунтов ($25 тыс.) с 2008 года, поскольку рост заработной платы был минимален по сравнению с темпами инфляции.

Ранее лондонский Центр экономических и бизнес-исследований выпустил доклад, в котором предупредил о том, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов. По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до 9% - самого высокого показателя за 40 лет.