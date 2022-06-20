Шольц призвал ЕС готовиться к расширению

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС модернизировать механизмы принятия решений в сообществе, в том числе с перспективой на дальнейшее расширение. Об этом он заявил агентству DPA, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюз должен подготовиться к расширению. Для этого он должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений, - цитирует его агентство в воскресенье. - Не всегда будет получаться выносить единогласные решения по вопросам, которые нужно решать сегодня. И это нам предстоит обсудить на саммите ЕС наряду со многими другими темами".

Также канцлер заявил, что нужно "предложить конкретные" действия по вступлению в сообщество тем странам, которые стали кандидатами 20 лет назад. "Иначе создастся впечатление, что этот статус ни к чему не ведет", - отметил он.

В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету дать Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Если участники саммита ЕС 23-24 июня согласятся дать Украине этот статус, то Киеву, чтобы переговоры о вступлении в Евросоюз смогли начаться, будет необходимо провести ряд реформ, в частности укрепить судебную систему и активизировать борьбу с коррупцией, а также провести "деолигархизацию".