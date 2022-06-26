Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в ходе встречи договорились активизировать усилия по поставкам военной помощи Украине, сообщает Даунинг-стрит, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Премьер-министр Джонсон и президент Макрон подчеркнули необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее. (...) Макрон приветствовал продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, лидеры договорились активизировать эту работу", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией Джонсона.

Помимо этого, лидеры условились продолжать и усиливать тесное сотрудничество Лондона и Парижа в таких областях как оборона и безопасность.