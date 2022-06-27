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Минфин Франции прогнозирует дальнейший рост инфляции

Европа Материалы 27 июня 2022 11:45
Минфин Франции прогнозирует дальнейший рост инфляции

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Минфин Франции прогнозирует дальнейший рост инфляции в стране в предстоящие недели, ее спад может начаться не раньше 2023 года. Об этом предупредил в понедельник министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция сейчас находится на пике инфляции", - сказал он в эфире телеканала BFM. "Я ожидаю, что она будет расти в предстоящие недели. Мы никогда не скрывали, что самое сложное впереди, - отметил Ле Мэр. - Мы надеемся на спад инфляции в течение 2023 года".

По его словам, рост инфляции вызван, в частности, украинским конфликтом.

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