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ЕК заявила о невозможности полного запрета на выдачу виз какой-либо страной ЕС

Европа Материалы 29 июля 2022 23:06 (UTC +04:00)
ЕК заявила о невозможности полного запрета на выдачу виз какой-либо страной ЕС

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Финляндия, как и любой член ЕС, обладает полномочиями запрещать выдачу виз некоторым гражданам третьих стран, включая россиян, но полный запрет на визы для них не существует, объяснили "Интерфаксу" в Европейской комиссии (ЕК), передает Trend.

"Страны ЕС имеют значительные возможности для сокращения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии со своим национальным законодательством", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать намерение финских властей ограничить въезд в страну россиянам.

"Что касается краткосрочных виз для пребывания не более 90 дней в любой 180-дневный период, это надлежит странам ЕС рассматривать и принимать решения по заявлениям на краткосрочные шенгенские визы", - продолжил европейский источник.

При этом он подчеркнул: "Всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных целях, для членов семьи, журналистов или диссидентов".

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