Британский бегун пробежал всю Ирландию меньше чем за сутки

Британский бегун-ультрамарафонец стал первым человеком, который успешно пробежал всю Ирландию менее чем за 24 часа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает агентство United Press International.

Роберт Поуп из Ливерпуля, Англия, выпил пинту "Гиннесса" и отправился с берега Атлантического океана в Голуэй-Сити. Он бежал на запад в течение 23 часов 39 минут, достигнув противоположного побережья в Дублине.

Поуп пробежал в общей сложности 214,85 км.

Забег собрал деньги для Всемирного фонда охраны природы.