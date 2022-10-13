"Ньюкасл" обсудит с болельщиками возможное изменение названия стадиона

Руководство «Ньюкасла» проведет консультации с болельщиками, если решит изменить название домашнего стадиона команды, сообщил исполнительный директор английского футбольного клуба Даррен Илз, передает Trend со ссылкой на Матч.

«Ньюкасл» сменил владельца в октябре прошлого года. Инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел клуб у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.

— Что касается истории клуба, то если речь идет о правах на название стадиона, то мы могли бы поговорить об этом с фанатами. Иногда есть опасность, если вы увлекаетесь погоней за доходами; мы хотим иметь хорошее взаимодействие с фанатами. Если мы хотим что‑то сделать со стадионом, мы проконсультируемся болельщиками. Было бы безумием не сделать этого. Взаимодействие с фанатами будет в центре внимания.

Мы хотим войти в шестерку лучших клубов, постоянно борющихся за трофеи, поэтому важно, как мы туда доберемся, но мы также хотим устойчивого развития, — приводит слова Илза Guardian.

«Ньюкасл» занимает шестое место в турнирной таблице премьер‑лиги, набрав 14 очков в девяти матчах.