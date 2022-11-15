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Боррель: Силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году

Европа Материалы 15 ноября 2022 12:16 (UTC +04:00)
Боррель: Силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году

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Силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году, министры обороны рассмотрят два сценария их задействования. Об этом заявил во вторник журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои Силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году", - сказал Боррель.

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