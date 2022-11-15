Боррель: Силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году

Силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году, министры обороны рассмотрят два сценария их задействования. Об этом заявил во вторник журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои Силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году", - сказал Боррель.