Банк Англии повысил ставку девятый раз подряд - на 50 базисных пунктов, до 3,5% годовых. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения на сайте регулятора.

"На заседании, завершившемся 14 декабря 2022 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством (шесть против трех) голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 3,5%. Два члена предпочли сохранить банковскую ставку на уровне 3%, а один - увеличить банковскую ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75%", - говорится в сообщении регулятора.