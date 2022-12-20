Румыния скоро будет включена в Шенгенское пространство - спикер ЕП

Спикер Европарламента (ЕП) Роберта Метсола пообещала, что Румыния скоро будет включена в Шенгенское пространство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Румыния присоединится к Шенгенскому пространству и сделает это скоро, - сказала Метсола, выступая в понедельник в парламенте Румынии. Выступление спикера ЕП транслировал телеканал Digi24. - Время двух Европ прошло, и я уверена, что все скоро это поймут". "Перенос присоединения был ошибочным решением", - добавила она. "Хочу быть ясной: Румыния готова присоединиться к Шенгенскому пространству уже больше десятилетия", - считает Метсола.

Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому пространству были отклонены 8 декабря на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе. В ходе голосования против включения Румынии в Шенгенскую зону высказалась только Австрия. В то же время страны Евросоюза одобрили присоединение к Шенгенскому пространству Хорватии.

Метсола коснулась в своем выступлении и недавнего коррупционного скандала в Европарламенте. "Безнаказанности не будет! - сказала она. - Никто не будет превыше закона. Я проведу ряд радикальных реформ, касающихся ответственности, открытости и стандартов в общественной жизни, которые потрясут учреждение и восстановят доверие".