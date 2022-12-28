ЕС намерен принять новый закон об энергоэффективности в 2023 году

Евросоюз решил принять новый закон о повышении энергоэффективности в следующем году, несмотря на медленный прогресс на переговорах между Европарламентом и 27 странами - членами сообщества. Об этом в среду сообщил брюссельский портал Euractiv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, переговоры пробуксовывают, в частности, из-за позиции председательствующей в ЕС Чехии, которая не проявляет достаточную гибкость для достижения компромисса. Отмечается, что Прага, "похоже, стремилась" смягчить принятый французскими предшественниками в июне общий подход, связанный с обязательствами по энергосбережению.

Как сообщил порталу источник в Европарламенте, переговорщики уже достигли согласия по "значительному количеству статей" нового законодательного акта, однако теперь дело сводится в основном к политическим вопросам. Участникам удалось договориться и о планах по отоплению и охлаждению, которые должны быть составлены местными властями. Проблема заключается в том, чтобы согласовать их с климатическими целями ЕС, пояснил он.

ЕК предложила пересмотреть директиву ЕС по энергоэффективности в 2021 году, чтобы ускорить достижение целевых показателей по энергосбережению к 2030 году. Портал отмечает, что энергетический кризис лишь усилил необходимость в новых законодательных мерах. Ожидается, что переговоры возобновятся в следующем году, когда председательство в ЕС перейдет к Швеции.