Европарламент предложил ввести в ЕС право человека на ремонт неисправной техники

Европейский парламент (ЕП) предложил ввести в список прав граждан ЕС "право на ремонт" неисправной техники, который в настоящее время дороже ее замены, а по многим категориям товаров вообще невозможен. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг в Twitter ЕП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"77% европейцев предпочли бы отремонтировать свою неисправную бытовую технику, а не заменять ее. Европарламент борется за право на ремонт в Евросоюзе, что должно подтолкнуть производителей упростить для потребителей возможность отремонтировать их приборы, вместо того, чтобы заменять их", - говорится в заявлении. Право на ремонт, в частности, активно лоббируют представители экологических организаций, занимающихся проблемами накопления мусора.

В настоящее время ремонт бытовой техники в странах ЕС либо практически не осуществляется, либо обходится дороже замены агрегата, особенно в случае появления транспортных расходов, когда речь идет о крупногабаритных стиральных машинах и холодильниках. В случае гарантийного ремонта продавцы обычно предпочитают также не ремонтировать, а заменять прибор, а в случае ремонта речь обычно идет о его отсылке производителю, что с учетом сроков транспортировки товара в Китай обычно занимает 2-3 месяца. Превращению ремонта в нерентабельный бизнес в странах ЕС способствует высокая стоимость труда.

Отсутствие возможностей для ремонта техники также ведет к увеличению объемов бытового крупногабаритного мусора с высоким содержанием токсичных электронных компонентов и составляющих бытовой техники, значительная часть которых к тому же совершенно исправна.