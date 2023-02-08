Вице-премьер Швеции призвала ЕС запастись полезными ископаемыми

Евросоюзу нужно сделать запасы полезных ископаемых, чтобы снизить зависимость от экспорта из стран за пределами сообщества. Об этом заявила в опубликованном в среду интервью агентству Bloomberg вице-премьер Швеции по вопросам промышленности Эбба Буш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если у нас не будет этих важнейших минералов, мы не сможем совершить переход к зеленой энергетике", - сказала она после встречи с коллегами по ЕС в Стокгольме. Также вице-премьер Швеции выступила с предостережением, что не стоит передавать "будущее зеленого перехода ЕС в руки одной или нескольких стран за пределами объединения".

Как пишет Bloomberg, ЕС стремится развивать зеленые технологии в ускоренном темпе. Для производства ветряных мельниц, солнечных батарей или аккумуляторов необходимы литий, редкоземельные металлы и другие ресурсы. В основном ЕС импортирует их из Китая, Турции, Бразилии и России. Лишь небольшая часть этих ресурсов добывается в Европе.

В следующем месяце Еврокомиссия намерена представить акт о "Критически важном сырье", который будет необходим для создания стратегических запасов ресурсов. Швеция, которая в течение полугода председательствует в ЕС, хочет сделать эту инициативу приоритетной. При этом не все страны сообщества согласны с таким подходом. Так, министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс сказала агентству, что, прежде чем принимать решение о создании запасов, ЕС должен получить конкретные данные о том, какие крайне важные минералы нужны в цепочках поставок.