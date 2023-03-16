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Акции Credit Suiss выросли на 30% после новости о планах занять до $54 млрд

Европа Материалы 16 марта 2023 14:57 (UTC +04:00)
Акции Credit Suiss выросли на 30% после новости о планах занять до $54 млрд

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Акции швейцарского банка Credit Suiss выросли на 30% после объявления о том, что финансовое учреждение решило занять у Национального банка Швейцарии (НБШ) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд). Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как поясняет издание, новость о том, что банк решил занять у НБШ почти $54 млрд, укрепила уверенность клиентов в финансовом состоянии Credit Suiss, чьи акции значительно пострадали от реакции рынка на банкротство американского Silicon Valley Bank и в среду упали почти на 30%.

Как заявил сам Credit Suisse, привлечение дополнительной ликвидности на общую сумму до 50 млрд швейцарских франков поддержит "его основную деятельность и клиентов".

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