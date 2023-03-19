Правительство Швейцарии рассматривает возможность национализации Credit Suisse

Федеральный совет (правительство) Швейцарии изучает возможность полной или частичной национализации банка Credit Suisse, если он не будет поглощен крупнейшим финансовым учреждением страны UBS. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, швейцарские власти опасаются возможного срыва слияния Credit Suisse и UBS из-за сжатых сроков и других организационных сложностей. На этот случай в Берне рассматривают сценарии полного приобретения банка или покупки значительной его доли государством. Как отмечает Bloomberg, в Швейцарии стремятся определиться с дальнейшей судьбой Credit Suisse к открытию торгов на азиатских фондовых рынках, которое произойдет ночью по Центральноевропейскому времени. В федеральном департаменте финансов отказались официально прокомментировать публикацию агентства.

В воскресенье британская газета Financial Times сообщила о намерениях UBS поглотить Credit Suisse. По данным издания, в крупнейшем финансовом учреждении Швейцарии готовы выплатить за каждую акцию Credit Suisse 0,25 швейцарского франка ($0,27). Ценные бумаги кредитного учреждения оценивались в 1,86 франка ($2) на момент завершения торгов в пятницу. Как поясняет издание, в проекте соглашения прописано отсутствие существенных неблагоприятных изменений в качестве условия сохранения его в силе. Этот пункт позволит UBS отказаться от обязательств, если кредитный дефолтный своп Credit Suisse вырастет на 100 б.п.

В четверг Национальный банк Швейцарии был вынужден выдать Credit Suisse кредит в размере до 50 млрд франков (примерно $53,7 млрд). Однако это не остановило снижения котировок акций кредитного учреждения, так как крупные инвесторы отказались предоставлять ему дополнительный капитал. В итоге к завершению торгов в пятницу капитализация Credit Suisse упала до $8 млрд по сравнению с $56,6 млрд у UBS.