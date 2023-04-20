Сингапурские держатели облигаций Credit Suisse решили подать в суд на Швейцарию

Сингапурские держатели облигаций Credit Suisse планируют подать судебный иск в отношении правительства Швейцарии за списание задолженности им банка на сумму $17 млрд. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя юридической фирмы WilmerHale, инвесторы считают, что действия властей Швейцарии являются "нарушением соглашения между Сингапуром и Европейской ассоциацией свободной торговли 2003 года", направленного на защиту инвесторов. В организацию входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Швейцарское правительство списало долги Credit Suisse по облигациям первого уровня AT1 (Additional-Tier 1) - наиболее рискованному и доходному виду долговых обязательств банков. Если собственный капитал банка падает ниже определенного уровня, задолженность по этим ценным бумагам может быть списана. Наиболее популярны облигации AT1 были среди азиатских инвесторов.

Действия сингапурских кредиторов, по мнению издания, могут побудить других азиатских инвесторов принять аналогичные меры.

19 марта Федеральный совет Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составляет 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ожидается, что слияние банков завершится ко второй половине 2023 года. Согласно заявлению UBS, он ожидает, что вследствие сделки появится финансовый институт с общим объемом активов более $5 трлн.