UBS назвал срок завершения сделки по поглощению Credit Suisse

Крупнейший швейцарский банк UBS рассчитывает на завершение сделки по поглощению Credit Suisse во втором квартале текущего года, следует из заявления банка, распространенного во вторник, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Мы сосредоточены на завершении приобретения Credit Suisse, вероятно, во втором квартале 2023 года, что будет способствовать продвижению нашей стратегии, особенно в области управления глобальным благосостоянием и Швейцарии", — говорится в публикации.

В UBS отметили сложность реструктуризации Credit Suisse, но подчеркнули, что объединение может принести значительную долгосрочную выгоду всем заинтересованным сторонам.

UBS во вторник опубликовал отчетность за первый квартал 2023 года, из которой следует, что его прибыль снизилась на 52% и составила 1,03 миллиарда долларов.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств на банковском рынке в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).