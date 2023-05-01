Во Франции на первомайских акциях протеста ранения получили более 100 полицейских

Более 100 полицейских и жандармов получили ранения в ходе приуроченных ко Дню труда акций протеста против пенсионной реформы по всей Франции. Об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"108 полицейских и жандармов были ранены, из них 20 - в Париже", - заявил он, добавив, что "1 мая такое бывает крайне редко".

По его словам, по всей Франции на акциях протеста был задержан 291 человек, из которых 90 - в Париже.

Дарманен также отметил, что использование беспилотников на манифестациях позволило быстро задержать агрессивных протестующих, напавших на здание мэрии в Лионе.