Глава МВД Германии выступила за ужесточение политики предоставления убежища в ЕС

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила за ужесточение процедур предоставления убежища в Европейском союзе (ЕС). Свою точку зрения она высказала в пятницу газете Handelsblatt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее мнению, миграционная политика должна быть более ориентированной на ограничение числа беженцев, чем в прошлом. С этой целью общеевропейская система предоставления убежища должна быть реформирована. "Мы обеспечим надежную идентификацию, регистрацию и проверку людей на внешних границах ЕС", - сказала Фезер. Тот факт, что страны ЕС уже договорились о необходимом "регламенте досмотра", по ее словам, стал "важным прорывом".

Регламент призван обеспечить быструю проверку на внешних границах ЕС, чтобы определить, у кого есть шанс на защиту, и в кратчайшие сроки депортировать остальных. "Сейчас мы ведем переговоры о процедурах на внешних границах ЕС, чтобы в короткие сроки принять решение о защите людей, у которых мало шансов на получение убежища в ЕС, - отметила глава МВД ФРГ. - После этого лица, которым было отказано в предоставлении убежища, могут быть быстро репатриированы уже за пределами ЕС".

Позицию Фезер поддержал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. "Я считаю, что для установления контроля необходимо также учитывать физическую защиту внешней границы", - сказал министр в эфире телеканалов RTL и N-TV. Одним из вариантов, по его мнению, может стать возведение пограничного забора. Глава Минфина высказался за "одновременное законодательное упрощение возможности гуманитарной и квалифицированной иммиграции".

Причина, по которой правительство Германии в настоящее время уделяет больше внимания эффективному ограничению нелегальной миграции в пределах ЕС, как пишет газета, заключается не только в том, что увеличивается число несанкционированных въездов в ФРГ, но и в том, что многие муниципалитеты уже давно исчерпали свои возможности в приеме, размещении и интеграции беженцев. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в первом квартале 2023 года 80 978 человек впервые подали заявления о предоставлении убежища в Германии. Беженцы с Украины не должны просить убежища в ФРГ или других странах ЕС, но принимаются в соответствии с так называемой Директивой о массовом притоке.