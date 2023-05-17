Из-за ливней на севере Италии погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли из-за сильных ливней и наводнений в северной итальянской области Эмилия-Романья. Как сообщает в среду агентство ANSA, еще четверо считаются пропавшим без вести, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Чезене люди были вынуждены забираться на крыши домов в ожидании спасателей. Мэр города Форли заявил о "худшей ситуации за всю историю". В области закрыты учебные заведения, приостановлено движение поездов.

На распространяемых в СМИ фотографиях и видеозаписях видны затопленные улицы городов.

Департамент гражданской защиты объявил последний (красный) уровень погодной опасности в Эмилии-Романье. Сильные дожди там идут с вечера 15 мая.

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в этой области. В начале мая из-за стихии здесь уже погибли два человека.