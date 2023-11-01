Италия рассматривает возможность строительства полевого госпиталя в Газе

БАКУ /Trend/ - Италия рассматривает возможность строительства полевого госпиталя в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом в соцсети "X" написал министр обороны Италии Гидо Кросетто.

"Очередной самолет ВВС с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлился в аэропорту Аль-Ариш (Египет – ред.). Мы рассматриваем возможность создания полевого госпиталя в секторе Газа", - отметил министр.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.