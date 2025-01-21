Внутренние и внешние вызовы Франции: СМИ о кризисе доверия и утрате влияния страны

БАКУ /Trend/ - Африканские СМИ отмечают, что Франция сталкивается с глубокими внутренними и внешними проблемами, обусловленными политической нестабильностью, социальными протестами и снижением международного влияния.

Так, по данным Echorouk News (Алжир), Франция переживает "обострение политического кризиса", связанного с недостаточной легитимностью нового правительства.

"Президент Макрон, чьи позиции продолжают ослабевать, сформировал кабинет, включающий некоторых членов предыдущего правительства, что вызвало недовольство общественности. Социальное напряжение также усилилось на фоне экономических трудностей, таких как инфляция и рост цен", - отмечает Echorouk News.

В дополнение к этому, как подчеркивается, Франция столкнулась с конституционным кризисом, "в ходе которого за короткое время сменились четыре правительства".

"Причиной этого стало нежелание Макрона признавать результаты выборов в законодательные органы, что привело к конфликту с нижней палатой парламента. Макрон пошёл на уступки ультраправым силам, назначив в правительство крайних правых политиков. Некоторые из них допустили расистские высказывания в адрес бывших колониальных территорий. Это усилило социальный раскол и привело к росту недоверия к власти", - утверждают в Echorouk News.

Утрата международного влияния

Как сообщает Al Araby TV (Катар), французское военное присутствие в Африке продолжает сокращаться.

"Кот-д’Ивуар, где французские войска находились на протяжении десятилетий, присоединился к числу стран, объявивших о выводе французских сил со своей территории". Аналогичные заявления сделали Сенегал и Чад, где французское правительство было вынуждено закрыть военные базы.

По данным Radio Bouira (Алжир), Франция утратила влияние на африканском континенте, который она "эксплуатировала более века". Природные ресурсы, такие как золото Мали, уран Нигера и нефть Чада, ранее служили основой французской экономической мощи, однако "сейчас в африканских странах наблюдается мощное пробуждение национального самосознания".

Франция и США: геополитическая зависимость

TV3 (Алжир) отмечает, что "США оказывает давление на Францию", ограничивая её международное влияние. Примером этого стал разрыв договора с Австралией о поставке подводных лодок, что подчёркивает, что Франции "не место в регионах, которые считаются зонами американского влияния".

Как отмечается, участие Франции в российско-украинской войне под давлением США укрепило представление о её стратегической слабости. "Франция и Европа хоть и могут обладать экономической и финансовой мощью, однако остаются стратегическими и военными "карликами", — утверждает TV3.