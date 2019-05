Accel потратит $575 млн на стартапы Европы и Израиля

Компания Accel London собрала 575 миллионов долларов США, предназначенных для инвестиций в стартапы Европы и Израиля. Первоначальные инвестиции фонда составят от 5 до 15 миллионов долларов США на компанию, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Ранее Accel London инвестировала в приложение для потоковой передачи музыки Spotify и лондонскую компанию по доставке продуктов питания Deliveroo, а также израильскую генеалогическую компанию MyHeritage Ltd., компанию по кибербезопасности Imperva Inc. и интернет-магазин гигантов Fiverr Int. Ltd.



Accel London, основанная в 2000 году, является офисом венчурного капитала Accel Partners, расположенным в Калифорнии. Последний фонд, который является шестым европейским фондом Accel, приносит управляющим фондам Accel в Европе около 3 миллиардов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.