Accel потратит $575 млн на стартапы Европы и Израиля

18 мая 2019 09:52 (UTC+04:00)

Компания Accel London собрала 575 миллионов долларов США, предназначенных для инвестиций в стартапы Европы и Израиля. Первоначальные инвестиции фонда составят от 5 до 15 миллионов долларов США на компанию, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Ранее Accel London инвестировала в приложение для потоковой передачи музыки Spotify и лондонскую компанию по доставке продуктов питания Deliveroo, а также израильскую генеалогическую компанию MyHeritage Ltd., компанию по кибербезопасности Imperva Inc. и интернет-магазин гигантов Fiverr Int. Ltd.

Accel London, основанная в 2000 году, является офисом венчурного капитала Accel Partners, расположенным в Калифорнии. Последний фонд, который является шестым европейским фондом Accel, приносит управляющим фондам Accel в Европе около 3 миллиардов долларов.

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