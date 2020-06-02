В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности

Израиль 2 июня 2020 23:37 (UTC+04:00)
В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности

Израильский концерн Israel Aerospace Industries провел испытание баллистических ракет малой дальности, сообщает во вторник издание The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, две ракеты успешно поразили цели в море. Одна из них была запущена на расстояние 90 км, другая - 400 км.

"В обоих случаях ракеты были запущены по заданной траектории и попали в цель с высокой точностью", - отметили в концерне.

В компании указали, что испытания проходили в море из соображений безопасности, а запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.

Ракетный комплекс LORA разработан Israel Aerospace Industries. Свои первые испытания комплекс прошел в 2017 году, они проводились также в море.

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