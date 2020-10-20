Израильская система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила во вторник запущенную из сектора Газа по Израилю ракету. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в результате обстрела "сирены воздушной тревоги сработали в районах, прилегающих к сектору Газа".

Ранее во вторник официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что военнослужащие обнаружили тоннель, прорытый вглубь израильской территории на несколько десятков метров палестинскими радикалами из сектора Газа под границей. Подземный ход был найден "при помощи сенсоров, установленных на бетонном подземном барьере", который Израиль намерен завершить к марту 2021 года. Конрикус отметил, что с 2014 года армия Израиля нашла и уничтожила более 20 таких подземных ходов, которые радикалы используют для атак на израильские населенные пункты и контрабанды оружия.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали ракетному обстрелу территорию Израиля 16 октября. Тогда ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших и ущербе не сообщалось.