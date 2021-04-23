Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 23 апреля, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,215% и составил 3,255 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,224% и составил 3,924 шекеля за €1.