Израиль и США подписали соглашение о сотрудничестве в области ПВО

В конце минувшей недели представители командования Армии обороны Израиля и ВВС США встретились, чтобы обсудить пути развития систем ПВО и возможные сценарии совместных действий в чрезвычайных ситуациях, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

С израильской стороны на встрече присутствовали командующий ПВО ЦАХАЛа бригадный генерал Гилад Биран и его предшественник на этом посту, бригадный генерал Дорон Гавиш, с американской – командующий Tenth Air Force бригадный генерал Грег Брэди.

В ходе встречи сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны.