Кнессет утвердил допуск в Израиль тургрупп с одобренными ВОЗ вакцинами без бустера

Комиссия Кнессета (парламента Израиля) по законодательству утвердила в четверг решение израильского кабмина о допуске в страну организованных групп туристов из стран с низким и умеренным уровнями распространения коронавируса, привитых двумя дозами одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин, даже если они были вакцинированы более полугода назад. Об этом сообщает газета Times of Israel, отмечая, что теперь постановление считается вступившим в силу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в совместном заявлении министерства туризма и здравоохранении Израиля, до прибытия в страну организованной тургруппы, которая "должна насчитывать от пяти до 40 туристов", "должно быть получено разрешение на въезд от Минтуризма". "Группа будет путешествовать [по Израилю] с ограничениями передвижения в местах с повышенным риском заражения", кроме того "в течение первых семи дней пребывания туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение предыдущих 72 часов", указывается в документе. Кабмин Израиля утвердил это постановление 9 ноября.

1 ноября Израиль впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных не более шести месяцев назад одобренными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. Иностранцы, подходящие под эти условия, должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион и находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата.

Согласно опубликованным Минздравом Израиля правилам, с 15 ноября в страну будут допускаться иностранцы, привитые двумя дозами вакцины "Спутник V" не менее 14 дней назад и не больше шести месяцев на момент завершения поездки с момента второй инъекции, а также вакцинированные бустерной дозой "Спутника V", для которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации, но не более шести месяцев после прививки на момент завершения поездки.

Иностранцы, привитые "Спутником V", должны будут получить положительный результат теста на антитела в Израиле. Туристы будут обязаны пройти ПЦР-тест не ранее 72 часов до вылета, еще один ПЦР-тест должен быть сделан в аэропорту Бен-Гурион вместе с серологическим исследованием, указали в Минздраве. До получения положительного результата серологического исследования и отрицательного ПЦР-теста вакцинированные "Спутником V" иностранцы должны будут находиться в изоляции.

С марта 2020 года Израиль был фактически закрыт для туризма. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся граждан или иностранцев, получивших специальное разрешение.