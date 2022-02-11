Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 10 февраля, валютные торги завершились повышением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,435% и составил 3,235 шекеля за $1. Курс евро повысился на 0,052% и составил 3,684 шекеля за €1.