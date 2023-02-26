Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке и Иран

Министры обороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и противодействие Ирану. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, беседа состоялась в пятницу, 24 февраля. "Разговор был сосредоточен на развитии ситуации в сфере безопасности в Ближневосточном регионе, включая ядерные амбиции Ирана и палестинское направление", - говорится в сообщении.

Галант, отметили в министерстве, рассказал Остину "о недавней операции израильских сил в городе Наблус, направленной против группы террористов, ответственных за атаки со стрельбой в Израиле и планирование дополнительных террористических атак в ближайшем будущем".