Власти Сомали сообщили о гибели 24 военных в результате атаки "Аш-Шабаб"

30 июля 2017 22:37 (UTC+04:00)

Власти Сомали сообщили о 24 жертвах среди военных в результате нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" в регионе Нижняя Шабелле на юге страны в воскресенье, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб" напали из засады на миротворческий конвой Африканского союза (AMISOM) в районе города Булмареер в 140 километрах к юго-западу от столицы Сомали Могадишо на юге Сомали. По данным Рейтер, боевики заявили, что в результате нападения погибли 39 военных миссии.

"Мы обнаружили на месте засады "Аш-Шабаб" тела 23 солдат миссии AMISOM и тело сомалийского солдата", - заявил агентству заместитель губернатора региона Нижняя Шабелле Али Нур (Ali Nur).

Azernews Newspaper
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