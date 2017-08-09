Гиена спровоцировала взрыв бомбы, установленной для срыва выборов в Кении

9 августа 2017 21:39 (UTC+04:00)

Гиена спровоцировала взрыв самодельного взрывного устройства, установленного экстремистами для срыва выборов в Кении, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил глава сил безопасности в округе Ламу, взрыв произошел после того, как гиена наступила на устройство. По его словам, бомба была установлена на пути следования сотрудников избирательной комиссии, которые должны были доставить бюллетени для дальнейшего подсчета.

Власти Кении в середине июля ввели комендантский час в нескольких округах Кении, в том числе в Ламу на фоне частых нападений со стороны боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб".

В Кении накануне прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, действующий президент Ухуру Кениата опережает своего соперника Раилу Одингу.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии страны подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы.

Azernews Newspaper
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