Премьер-министр Японии намерен усилить оборонный потенциал страны

4 января 2018 10:38 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении наращивать оборонный потенциал страны на фоне провокационных действий со стороны КНДР, а также продвигать дипломатическую политику, направленную на изменение Пхеньяном своего курса.

Об этом японский премьер заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

"Ситуация по безопасности в регионе является наиболее серьезной в послевоенное время. С целью обеспечения безопасности населения на фоне развития ракетной и ядерной программ КНДР мы намерены работать над усилением необходимого оборонного потенциала", — подчеркнул японский премьер.

Вместе с этим Абэ заявил, что правительство "намерено продвигать политику на изменение КНДР своего курса".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт
Другие страны 12:53
Япония намерена тесно сотрудничать с Россией и Китаем по проблеме КНДР
Другие страны 10:03
В Южной Корее считают, что КНДР не готовит новых ракетных пусков
Другие страны 09:23
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Другие страны 02:32
Пхеньян возобновил специальную линию связи с Сеулом
Другие страны 3 января 11:19
Южная Корея считает большим прорывом готовность КНДР начать диалог
В мире 3 января 09:31
КНДР может готовить новое ракетное испытание - постпред США при ООН
США 3 января 00:15
Китай приветствует возможные переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Другие страны 2 января 15:22
В Южной Корее приветствовали желание КНДР участвовать в Олимпиаде
Другие страны 2 января 08:43
В КНДР призвали граждан страны не мешать пиво с водкой
Другие страны 2 января 05:40
В Японии назвали 2018 год временем действовать
Другие страны 1 января 08:31
Трамп не прокомментировал заявления Ким Чен Ына по ядерному оружию
США 1 января 08:00
МИД России опроверг сообщения СМИ о поставках нефти КНДР в обход санкций
Россия 30 декабря 2017 13:47
Пекин отверг обвинения Вашингтона в экспорте нефти в КНДР
Китай 29 декабря 2017 12:36
В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР
Россия 29 декабря 2017 11:26
Ким Чен Ын в 2017 году реже всего за последние пять лет появлялся на публике
Другие страны 29 декабря 2017 07:36
Переброска комплексов ПРО в Японию не станет нарушением ДРСМД – Госдеп
США 29 декабря 2017 00:35
Японский конгломерат купит около 20% компании Uber
Бизнес 28 декабря 2017 23:53