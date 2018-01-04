Премьер-министр Японии намерен усилить оборонный потенциал страны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении наращивать оборонный потенциал страны на фоне провокационных действий со стороны КНДР, а также продвигать дипломатическую политику, направленную на изменение Пхеньяном своего курса.

Об этом японский премьер заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

"Ситуация по безопасности в регионе является наиболее серьезной в послевоенное время. С целью обеспечения безопасности населения на фоне развития ракетной и ядерной программ КНДР мы намерены работать над усилением необходимого оборонного потенциала", — подчеркнул японский премьер.

Вместе с этим Абэ заявил, что правительство "намерено продвигать политику на изменение КНДР своего курса".

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