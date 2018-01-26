Биржа криптовалют Coincheck потеряла почти $400 млн

26 января 2018 22:29 (UTC+04:00)

Coincheck, одна из крупнейших площадок торговли биткойнами в Японии, сообщила о том, что злоумышленники вывели с ее счетов 500 млн единиц криптовалюты NEM на сумму $396 млн, передает Интерфакс.

Проверка не выявила проблем с другими видами цифровых валют.

Ранее в пятницу сообщалось, что критовалюты резко дешевеют после приостановки площадкой Coincheck вывода клиентских средств. Как говорилось в сообщении Coincheck, также были приостановлены торги всеми видами криптоактивов, кроме биткойна, площадка временно не принимает новые вложения в токены NEM.

Курс NEM, 10-й по объему капитализации криптовалюты в мире, в пятницу опустился на 14,5 процента, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

Происходящее с Coincheck напомнило пользователям биржи историю японской площадки Mt Gox, которая в 2014 году стала мишенью хакеров, разово лишилась 850 тыс. биткойнов и была вынуждена объявить о банкротстве.

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