Строго осуждаем теракт в Кабуле – МИД Турции

28 января 2018 00:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С большой скорбью принимаем новость о теракте, совершенном в Кабуле, в результате которого погибло множество наших афганских братьев. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в субботу.

«Строго осуждаем данный теракт, который был направлен против мирного населения. Выражаем соболезнования афганскому правительству и народу, желаем скорейшего выздоровления раненым», - отмечает МИД.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

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