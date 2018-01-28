Строго осуждаем теракт в Кабуле – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - С большой скорбью принимаем новость о теракте, совершенном в Кабуле, в результате которого погибло множество наших афганских братьев. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в субботу.

«Строго осуждаем данный теракт, который был направлен против мирного населения. Выражаем соболезнования афганскому правительству и народу, желаем скорейшего выздоровления раненым», - отмечает МИД.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.