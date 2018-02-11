В Пакистане пассажирский автобус рухнул в ущелье

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кветта-Карачи, рухнул в ущелье в пакистанской провинции Белуджистан, погибли пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением на одном из сложных участков маршрута. Причиной тому могла послужить скользкая после дождя дорога. Помимо погибших, не менее 15 человек получили ранения. К настоящему времени все они доставлены в близлежащие медучреждения, уточняет канал.

Иные детали инцидента не приводятся. Власти ведут расследование случившегося, говорится в сообщении.

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