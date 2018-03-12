В Афганистане при атаке талибов погибли семь человек

12 марта 2018 11:16 (UTC+04:00)

Семь мирных граждан стали жертвами ракетного удара радикального движения "Талибан" в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Пажвак.

Инцидент произошел в понедельник утром в районе Батикот. Как сообщил представитель губернатора Аттаула Хогяни, запущенная боевиками ракета попала в транспортное средство. Ранее агентство сообщало, что жертвами атаки талибов* стали члены одной семьи.

Ситуация в Афганистане остается напряженной. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, проводит наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

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