В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьера

Взрывное устройство сработало в секторе Газа рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, который сам не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

При взрыве, по данным телеканала, легкие ранения получили несколько человек.

"Взорвалась самодельная бомба, когда рядом приезжал конвой Хамдаллы", — сказано в сообщении.

Инцидент произошел недалеко от пограничного перехода "Эрез", через который Хамдалла, работающий на Западном берегу реки Иордан, въезжал в сектор Газа, контролируемый оппозиционным исламистским движением ХАМАС.

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