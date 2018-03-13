В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьера

13 марта 2018 13:04 (UTC+04:00)

Взрывное устройство сработало в секторе Газа рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, который сам не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

При взрыве, по данным телеканала, легкие ранения получили несколько человек.

"Взорвалась самодельная бомба, когда рядом приезжал конвой Хамдаллы", — сказано в сообщении.

Инцидент произошел недалеко от пограничного перехода "Эрез", через который Хамдалла, работающий на Западном берегу реки Иордан, въезжал в сектор Газа, контролируемый оппозиционным исламистским движением ХАМАС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В секторе Газа задержали подозреваемых в подрыве кортежа палестинского премьера
Арабские страны 14:01
Израиль выразил готовность к прямым переговорам с Палестиной
Израиль 5 марта 11:31
Израильские военные застрелили палестинца на границе сектора Газа
Израиль 3 марта 21:33
Израильская армия открыла огонь по рыбацкой лодке у сектора Газа
Израиль 25 февраля 20:05
Россия готова предоставить Палестине и Израилю площадку для переговоров
Россия 19 февраля 11:21
Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась в Израиле
Израиль 19 февраля 02:15
В Израиле рассказали о количестве поражённых целей в результате авиаударов по сектору Газа
Израиль 18 февраля 10:25
В Палестине заявили о готовности к прямым переговорам с Израилем
Арабские страны 13 февраля 20:00
Индийский премьер посетил Палестину и пообещал поддержать мирный процесс
Другие страны 10 февраля 19:24
Палестинец погиб в стычках с израильскими силами на Западном берегу Иордана
Израиль 7 февраля 02:48
Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
Израиль 3 февраля 03:57
Глава МИД Палестины посетит Турцию
Другие страны 1 февраля 11:31
Эмиссар ООН предупредил об угрозе "тотального коллапса" в секторе Газа
В мире 30 января 21:35
Аббас призвал Евросоюз скорее признать Палестину
Арабские страны 22 января 18:00
Глава МИД Франции: ЕС намерен заключить соглашение об ассоциации с Палестиной
Европа 22 января 12:22
В ЕС рассказали о подготовке переговоров по ассоциации с Палестиной
Европа 19 января 14:24
На Западном берегу израильские силы ведут бой с вооруженными палестинцами
Израиль 18 января 05:18
Туркменистан и Палестина обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 16 января 17:51