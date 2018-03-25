В Афганистане силовики уничтожили 63 боевиков в течение суток

25 марта 2018 11:25 (UTC+04:00)

Силы безопасности Афганистана ликвидировали за прошедшие сутки 63 боевиков в ходе антитеррористической операции в пяти провинциях страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря министерства обороны страны Мохаммада Радманиша, передает РИА Новости.

Представитель ведомства заявил, что операции были проведены в провинциях Нангархар, Урузган, Кандагар, Пактия и Фарах.

"Не менее 63 повстанцев, в том числе 14 боевиков ИГ, были убиты в ходе операций сил безопасности Афганистана за последние 24 часа", - заявил Радманиш.

По его словам, в ходе операции силы безопасности обнаружили оружие и взрывные устройства.

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