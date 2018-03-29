При обрушении крыши на складе в Пакистане погибли 12 человек

29 марта 2018 00:03 (UTC+04:00)

Крыша обрушилась на складе в пакистанском городе Суккур в среду, 12 человек погибли, 13 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo News.

Обрушение произошло в результате взрыва газа, отмечает телеканал. Утечка произошла из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры. Пострадавшие доставлены в больницы. По данным представителя полиции Рори Оваиса Муштака, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

"Владелец и управляющий склада скрылись, но вскоре будут задержаны", — добавил он.

Поисковая операция с участием спасателей и военных завершена. Губернатор провинции Синд Мухаммад Зубаир выразил соболезнования погибшим и распорядился обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью.

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