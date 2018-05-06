Глава МВД Пакистана ранен при покушении, сообщают СМИ

6 мая 2018 20:12 (UTC+04:00)

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал пережил покушение, получив несмертельное пулевое ранение в городе Наровал (провинция Пенджаб), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Согласно его данным, инцидент произошел во время митинга. Глава МВД находился в своем автомобиле, когда молодой человек в возрасте 20-22 лет выстрелил в него из пистолета.
Пуля попала в правое плечо, министра экстренно доставили в больницу. Сейчас его состояние стабильное, жизни Икбала ничто не угрожает, сообщил телеканал.

Нападавший, чье имя не приводится, арестован. Информация о его мотивах также не сообщается.

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