Ким Чен Ын назвал условия отказа КНДР от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, то у северокорейской стороны не будет необходимости в ядерном оружии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Переговоры двух лидеров прошли 7-8 мая в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

"Нужно только, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация будет осуществима", — цитирует Ким Чен Ына агентство.

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