В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

7 июля 2018 16:53 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья префектуры Тиба в Японии по соседству с Токио, сообщило Главное метеорологическое управление страны. Об этом пишет РИА Новости.

Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 15 префектурах. Сильнее всего они ощущались в Тибе – до 5 по семибалльной японской шкале. В Токио сила толчков составила 3 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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